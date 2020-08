RB Leipzig - PSG : Keylor Navas serait forfait pour la demi-finale

«Keylor Navas est sorti du match mercredi soir avec une douleur aux ischios jambiers droits survenue sur un dégagement. L’examen clinique et l’RM ont confirmé une lésion du biceps fémoral. Une réévaluation clinique sera faite samedi mais la participation au match de mardi est incertaine.» Dans un communiqué publié jeudi au lendemain de la victoire face à l'Atalanta (2-1), le Paris Saint-Germain donnait des nouvelles de son portier costaricien, blessé en deuxième période.

Rapidement, l'inquiétude était de mise et la participation de l'ancien gardien du Real Madrid à la demi-finale de C1 contre le RB Leipzig était compromise. Et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour le club de la capitale et ses supporters. D'après les informations de RMC Sport, Keylor Navas ne pourra pas disputer cette rencontre si importante à cause de sa blessure. Ce serait l'entourage du joueur qui aurait donné la nouvelle au média français. Gardien numéro 2, Sergio Rico devrait donc débuter contre le RBL.