Jeffrey de Lange dévoile les objectifs de l’OM

Présent en conférence de presse, à deux jours de la réception du Paris FC au Vélodrome, Jeffrey de Lange a semblé confiant quant aux forces de l’OM cette saison. Malgré un mercato qui a causé de nombreux départs, et surtout aucune arrivée, le nouveau gardien numéro un assure que l’effectif peut faire mieux que celui de l’an dernier.

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« Je pense qu’il faut avoir ça en tant que sportif. La saison passée s’est conclue avec la Ligue Europa donc on veut faire mieux. Moi je n’ai pas beaucoup joué l’an dernier. J’ai personnellement une revanche à prendre. On veut tous faire mieux. » L’OM avait terminé la saison de Ligue 1 à la 5e place au printemps après des derniers mois chaotiques.