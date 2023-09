OM : Frank McCourt en pleine galère !

La suite après cette publicité

Après avoir installé Jacques-Henri Eyraud puis compris que la situation n’était plus viable avec les supporters, Frank McCourt pensait avoir trouvé de la stabilité avec Pablo Longoria. D’abord arrivé dans la peau du directeur sportif, l’Espagnol avait pris du galon et récupéré le poste de président. Et si le sportif est caractérisé par l’instabilité permanente pour les entraîneurs et les joueurs, la direction tient le choc depuis plus de deux ans. Deux ans au cours desquels Pablo Longoria a pu installer ses hommes aux différents postes de l’organigramme. Chose somme toute logique si l’on veut travailler en confiance, mais chose largement reprochée lors de la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters.

Clairement, Pablo Longoria et ses hommes (Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier) ont fait comprendre à Frank McCourt que, dans ces conditions, ils préféraient quitter le club. Ce serait donc tout un pan de l’organigramme olympien qui prendrait la poudre d’escampette, en même temps ! Un véritable casse-tête pour le propriétaire américain, qui a laissé les clés du camion à Longoria. Surtout, il n’avait pas prévu pareil rebondissement, et on peut le comprendre.

McCourt ne veut pas laisser partir Longoria

Si le communiqué publié hier sur le site officiel de l’OM condamne fermement l’attitude et les menaces des supporters, il ne disait rien du « droit de retrait » évoqué par l’entourage de Pablo Longoria and co. Une manière aussi de mettre la pression. Comme l’expose L’Équipe, Frank McCourt ne veut absolument pas perdre son état-major marseillais. Parce qu’il n’a absolument aucune idée de qui pourrait lui succéder !

Et comment anticiper l’aspect sportif et la recherche d’un nouveau coach, puisque Marcelino a officiellement quitté ses fonctions, si le président et son bras droit, qui décidaient de cela, ne sont plus là ? Il faudrait attendre la nomination de nouveaux dirigeants et que ceux-ci choisissent ensuite un nouvel entraîneur. Le tout au cœur d’une séquence où l’OM va jouer tous les trois jours, avec un enchaînement Ajax-PSG-Monaco-Brighton. Pour McCourt, c’est un véritable cauchemar.