PSG : Nasser Al-Khelaïfi visé par une nouvelle enquête

2024 commence de manière bien sportive pour Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG doit gérer le dossier Mbappé, mais surtout ses ennuis avec la justice. Déjà plongé dans de nombreuses affaires, entre les accusations sur le transfert de Neymar et de diffamation par l’adjoint à la mairie de Paris, Nasser Al-Khelaïfi est visé par de nouvelles accusations. D’après l’AFP, il fait l’objet d’une deuxième enquête pour travail dissimulé sur son ex-majordome marocain, Hicham Karmoussi. L’enquête confiée au commissariat du XVIe arrondissement porte, selon les termes du plaignant rapportés par le parquet sur d’éventuelles infractions de travail dissimulé, et exploitation de personne vulnérable.

Le patron à la tête du PSG a déjà été visé par une première enquête en mars 2023. Pour le clan de Nasser Al-Khelaïfi, le plaignant, M. Karmoussi, est un « criminel », qui a « tenté de faire du chantage ». Une autre enquête préliminaire pour travail dissimulé visait déjà depuis l’an dernier le PSG et Nasser Al-Khelaïfi après une plainte déposée par un autre ex conseiller, selon L’Équipe et Le Monde. Les affaires s’enchaînent pour le président du PSG…