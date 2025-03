Les 3 nouveaux objectifs du FC Barcelone pour le mercato estival

Les fans du Barça ont de quoi avoir le sourire en ce moment, puisque leur club s’est récemment emparé de la première place de la Liga, enchaînant les bons résultats et profitant des mauvais résultats du Real Madrid sur la scène nationale. Une équipe qui tourne bien, avec des individualités qui performent et des jeunes joueurs qui apportent énormément à l’équipe. Hansi Flick n’aura pas mis longtemps à faire l’unanimité à Barcelone, bien aidé par ses relais préférés sur le terrain comme Pedri ou Raphinha…

Une situation idéale sur le terrain qui ne doit cependant pas faire oublier tous les problèmes traversés par le club en coulisses, avec un Joan Laporta et sa direction qui ont par exemple eu très chaud dans le dossier Dani Olmo en début d’année. Désormais, la direction sportive du club, menée par Deco, prépare le mercato estival 2025 avec deux jolis cadeaux prévus pour Hansi Flick.

Deux postes prioritaires

Comme l’explique la Cadena COPE, le club et Hansi Flick ont identifié deux positions prioritaires à renforcer : l’attaque et les côtés de la défense. Pour les avant-postes, toujours selon la radio espagnole, Alexander Isak (Newcastle) est la priorité. Un nom qui est déjà sorti, et qui risque d’être cher, obligeant les Blaugranas à réaliser une grosse vente pour financer cette opération. Cette saison, le Suédois a inscrit 19 buts en 24 journées de Premier League et son profil est particulièrement apprécié par les décideurs blaugranas.

Pour le poste de latéral, l’objectif est d’enrôler un joueur polyvalent capable de jouer des deux côtés et de faire souffler Jules Koundé et Alejandro Baldé. Andrei Rațiu, l’international roumain de Rayo Vallecano, plaît beaucoup aux dirigeants pour occuper ce poste de dépanneur, et ne serait a priori pas spécialement cher. Enfin, la dernière priorité de l’état-major catalan n’est autre que la prolongation de Robert Lewandowski, dont le bail expire en 2026. Les Barcelonais souhaitent s’assurer sa présence jusqu’en 2027 au moins, alors que la menace saoudienne plane au-dessus du Polonais…