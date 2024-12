PSG-OL : le groupe parisien sans Randal Kolo Muani

Paris peut prendre le large face à Lyon. En clôture de cette 15e de journée de Ligue 1 McDonald’s, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais et doit profiter des faux pas de Marseille et Monaco ce week-end pour s’échapper en tête du classement. Avant d’affronter un OL de Pierre Sage qui revit depuis quelques semaines, Luis Enrique a décidé de faire plusieurs choix forts.

L’une des grosses surprises de ce groupe parisien, c’est évidemment l’absence de Randal Kolo Muani. En défense, Milan Skriniar et Presnel Kimpembe ne seront pas non plus de la partie face au club rhodanien. Coup d’envoi ce dimanche soir à 20h45 au Parc des Princes.