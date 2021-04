L'OM parle avec Benfica pour Gedson Fernandes !

La suite après cette publicité

La jeune carrière de Gedson Fernandes est déjà bien remplie. Le milieu de terrain de 22 ans, formé au Benfica Lisbonne, a déjà connu trois championnats différents. Le premier, le Portugal bien entendu, le second lors d'un prêt en Angleterre du côté de Tottenham et enfin cette année, en Turquie, où le SLB le prête à Galatasaray. Mais l'année prochaine, il pourrait connaître encore un autre championnat si on en croit les informations en provenance de Turquie.

En effet, ce mercredi, jour de Bayern Munich-PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, Fotomaç croit savoir que le milieu de terrain droitier ne sera pas conservé par Galatasaray à l'issue de la saison. Le journal turc explique d'ailleurs que l'Olympique de Marseille souhaiterait le récupérer la saison prochaine. En ce sens, les Phocéens, probablement son nouveau président, Pablo Longoria, a accéléré.

L'OM n'est pas content de Ntcham

Il est expliqué que l'OM s'est rapproché du Benfica pour commencer des discussions. Et celles-ci ne tourneraient pas autour d'un nouveau prêt, mais bien d'un transfert. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur atteindrait aujourd'hui les 12,5 millions d'euros. Une valeur qui a considérablement chuté, puisqu'il ne joue que très peu finalement, puisqu'elle atteignait en janvier 2019, les 22 M€.

Le média explique que l'intérêt des Marseillais pour Gedson Fernandes proviendrait du fait qu'ils ne seraient pas contents de l'apport d'Olivier Ntcham, débarqué cet hiver, en toute fin de mercato, à Marseille en prêt du Celtic Glasgow. Il faut dire qu'il joue peu et qu'il n'a pas convaincu le premier coach, Nasser Larguet, et pour l'instant pas le second Jorge Sampaoli. L'OM veut donc faire un nouveau gros coup cet été alors que le chantier semble immense...