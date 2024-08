Endrick, Estevao, Luis Guilherme : l’incroyable fortune récoltée par Palmeiras

Double champion du Brésil en titre et vainqueur de la Copa Libertadores en 2020 et 2021, Palmeiras domine le football brésilien sur les dernières années. Une hégémonie qui est bien aidé par un homme, Abel Ferreira, dont le travail depuis son arrivée du PAOK Salonique en 2020 est exceptionnel et a permis de remporter déjà 10 titres au total. Dominant la scène nationale et continentale avec ses joueurs, le coach portugais a aussi montré sa grande capacité à jouer avec de jeunes éléments. C’est simple, depuis son arrivée, il n’a eu que des équipes dont la moyenne d’âge ne dépassait pas 23 ans avant cette saison (25,7 ans de moyenne).

S’appuyant sur une académie incroyable qui a remporté la Copinha en 2022 et 2023 avec des joueurs comme Endrick, Gabriel Silva, Ruan Ribeiro, Kevin ou encore David Kauã, Palmeiras a su saisir de nombreux éléments prometteurs du pays. Formé c’est une bonne chose et développer au plus haut niveau, c’est quelque chose d’encore différent mais là encore Palmeiras maîtrise. Le club brésilien a su sortir de son centre de formation de nombreux talents et, sur les trois dernières années, a réalisé 8 des 12 plus grands transferts de l’histoire du club. Révéler, développer et exporter ses talents, Palmeiras a tout compris pour remplir sa trésorerie.

Plus de 200M€ en 3 ans

Pour autant, le phénomène n’est pas nouveau puisque Palmeiras récupère régulièrement 30 millions d’euros par mercato depuis environ dix ans. On se souvient de la vente de Gabriel Jesus à Manchester City en 2016/2017 pour 32 millions d’euros notamment. Ou encore la saison 2017/2018 où Yerry Mina et Vitor Hugo avaient rapporté plus de 20 millions d’euros en rejoignant respectivement le FC Barcelone et la Fiorentina. Pour autant, le phénomène s’est accentué sur les 2/3 dernières années. Lors de la saison 2022/2023 au moment de la deuxième Copa Libertadores remportée sous les ordres d’Abel Ferreira, ce sont Danilo (Nottingham Forest) et Gabriel Veron (FC Porto) qui ont quitté les Alviverde pour 20M€ et 10,3M€.

La saison 2023/2024 a également été rentable avec la vente de Giovani à Al-Sadd pour 9M€ l’été dernier et celles d’Artur (Zenit) et Kevin (Shakhtar) pour 15M€ et 12M€ à l’hiver dernier. Le record a néanmoins été battu cet été avec 84,4M€ dégagé sur le mercato. Les deux principales ventes sont évidemment Endrick, qui a été recruté pour 47,5 millions d’euros par le Real Madrid, et Luis Guilherme arrivé pour 23 millions d’euros à West Ham. Des transferts qui contiennent de nombreux bonus à l’image de celui d’Estevao, qui rejoindra Chelsea la saison suivante moyennant 34 millions d’euros hors bonus. Avec 201,3 millions d’euros dégagés en 3 ans et en très grande majorité grâce à des joueurs issus de sa formation, Palmeiras sait transformer le talent en or.