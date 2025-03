Adil Rami massacre Antonio Rüdiger et les joueurs du Real Madrid

Il n’est plus sur les terrains, mais Adil Rami (39 ans) sait toujours envoyer de sacrés tacles. Et depuis quelque temps, l’ancien défenseur de l’équipe de France adore chatouiller Antonio Rüdiger. Alors que beaucoup considèrent l’Allemand du Real Madrid comme un roc défensif, Rami s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux en l’égratignant sévèrement. Et l’ancien pensionnaire du LOSC a remis à l’occasion du programme Détective Mathoux diffusé sur Canal+. Et cette fois, Rüdiger en a encore pris pour son grade, mais les autres joueurs merengue aussi.

La suite après cette publicité

« Depuis que je fais mes résumés sur Twitch, les spécialistes du football qui osent me dire aujourd’hui que Rüdiger est bon ne connaissent pas le foot. Personne n’a le droit de me dire qu’il est bon tactiquement. Ça fait quatre, cinq mois que je suis le Real Madrid, Florentino Pérez n’a recruté aucun joueur en défense centrale, mais défensivement je les trouve catastrophiques. Rüdiger n’a que 30, 31 ans (l’Allemand a 32 ans), c’est un âge où on doit avoir de la maturité en défense centrale. On peut me dire qu’il est agressif, mais c’est à contretemps. Dès qu’on voit en face des équipes qui savent un peu jouer au ballon, on ne le voit plus. Quand je vois ses cinq, six derniers mois, on ne peut pas comparer avec moi quand j’avais 30 ans. Quand on me dit que je suis jaloux parce qu’il joue au Real Madrid, excusez-moi de vous dire quelque chose, mais aucun joueur aujourd’hui du Real Madrid n’aurait pu intégrer le Real Madrid de 2015/2016 », a-t-il confié.