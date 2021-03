Real Madrid : Sergio Ramos explique sa réaction après l’incroyable raté de Vinicius

Ce mardi soir, le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant l’Atalanta après cette victoire 3 buts à 1 au match retour. Un succès qui aurait pu être plus large si Vinicius (20 ans) avait réussi à conclure cette magnifique action initiée en soliste. À l’issue de cette action, Sergio Ramos s’est agacé sur le terrain, voyant que le ballon n’avait pas terminé au fond des filets.

Après la rencontre, le capitaine est revenu sur sa réaction en expliquant pourquoi il avait paru si agacé. «On regrette parce que c'est triste qu'après avoir fait le plus difficile, cette action ne se termine pas par un but, a déclaré l'international espagnol. J'aurais été heureux si Vini avait marqué ce but. Vini méritait le but, je suis tombé au sol à cause d’une douleur interne, parce que Vini méritait ce but. Chaque fois qu'il joue, il donne sa vie. Il a joué un grand match et dès que je l'ai vu sur le banc, je le lui ai dit» a-t-il expliqué. Un manque de finition récurent chez le jeune Brésilien, qui devra travailler dessus pour devenir le grand joueur tant attendu.