LdC : le Dynamo Kiev humilie encore le Partizan Belgrade, Midtjylland et Bodo/Glimt faciles

Alors qu’hier se tenait les premiers matches retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions, les dernières rencontres se terminaient ce soir. Le Dynamo Kiev qui avait écrasé le Partizan Belgrade sur le score de 6-2 a encore déroulé en Serbie avec une victoire 3-0. Yarmolenko (17e), Vanat sur penalty (68e) et Karavaev (90e +3) ont assuré ce brillant succès des Ukrainiens. Cela passe aussi facilement pour deux formations nordiques. Les Norvégiens de Bodo/Glimt ont battu les Lettons de Riga sur le score de 3-1 après une première victoire 4-0.

Midtjylland a de son côté fait le service minimum contre les Andorrans de Santa Coloma (1-0) après sa victoire initiale 3-0. Serré, le duel entre les Israëliens du Maccabi Tel Aviv et les Roumains du FCSB a tourné à l’avantage de ce dernier avec un but de Baeten à la 90e minute pour un succès 1-0 (2-1 au cumulé). Dans les autres rencontres, les Polonais du Jagiellonia Bialstok ont encore brillé contre les Lituaniens de Panevezys avec un succès 3-1 et d’un score cumulé de 7-1 tandis que le PAOK Salonique a encore battu Borac Banja Luka (1-0) après une victoire 3-2 la semaine dernière.

Les matches de la soirée