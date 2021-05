Leicester : la légende Wes Morgan raccroche les crampons

Du haut de ses 37 ans, et alors que son contrat avec Leicester arrivait à expiration le mois prochain et qu’il n’a joué que 16 minutes cette saison à cause de blessures, Wes Morgan a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Grand artisan du titre de champion d’Angleterre en 2016, le défenseur international jamaïcain avait rejoint Leicester en 2012 et a disputé 323 rencontres depuis. « J'ai passé un très bon moment ici. Venir à Leicester a été l'un de mes meilleurs choix. Je peux toujours repenser à mes souvenirs. Nous avons passé de très bons moments ensemble », explique t-il.

Le club anglais a publié un communiqué à ce sujet et le président Aiyawatt Srivaddhanaprabha a tenu à rendre hommage à l’ancien capitaine. « Wes a été l'un des plus grands serviteurs de Leicester City, menant l'équipe à travers l'ère la plus réussie du club et aidant à établir les normes qui ont poussé le club vers l’avant. Wes a montré tout au long de sa carrière à Leicester City qu'il avait beaucoup à offrir en dehors du terrain. Je suis impatient de voir comment nous pouvons l'aider à façonner sa carrière après le football et comment le club peut continuer à bénéficier de son expérience, de ses connaissances et de sa passion pour le jeu. »