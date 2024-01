OL : Pierre Sage confirme l’arrivée de Gift Orban

Après Adryelson, Lucas Perri et Malick Fofna, l’OL s’apprête à enregistrer sa quatrième signature de l’hiver en la personne de Gift Orban. Comme avancé par L’Équipe ce mercredi, l’attaquant nigérian de La Gantoise va s’engager avec le club rhodanien dans les prochaines heures pour un transfert estimé à 13 millions d’euros. Une information confirmée par Pierre Sage, présent en conférence de presse cet après-midi.

La suite après cette publicité

«Il est très très proche de signer, c’est bien avancé. J’aimerais vous en parler quand je l’aurais vu. J’ai vu quelques vidéos le concernant, visiblement c’est un attaquant buteur qui est capable de jouer aussi avec un autre attaquant et qui est aussi capable de jouer en soutien de l’attaquant, a rappelé Sage, avant de poursuivre. Cela offre plusieurs possibilités. De toute façon, aujourd’hui on a Alexandre Lacazette et on est très contents de son rendement, de ce qu’il fait au quotidien. Il n’est pas question aujourd’hui de considérer cet attaquant (Gift Orban) comme le remplissage d’un manque qu’on avait absolument. C’est plutôt le renfort que l’on attendait dans un secteur de jeu très énergivore et dans lequel on doit aussi être capables d’avoir plusieurs solutions en nombre et pas seulement pour remplacer un joueur.»