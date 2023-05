JT Foot Mercato : l’Olympique Lyonnais lance les grandes manœuvres

Des gros changements à l’OL

John Textor, le propriétaire du club lyonnais, veut complètement bousculer l’organigramme et cela pourrait avoir une conséquence sur l’avenir de Laurent Blanc. Tout d’abord, après le départ de Jean-Michel Aulas, un nouveau directeur général devrait arriver pour le remplacer dans l’organigramme, étant donné que Textor n’a été nommé qu’en tant que PDG intérimaire. Sauf que l’avenir de Laurent Blanc, sous contrat jusqu’en 2024, n’est pas assuré ! Les Américains ne sont pas des fans de l’ex-manager du PSG. John Textor est donc prêt à en séparer et laissera la future direction sportive avoir le dernier mot. Même si un départ du «Président» est la tendance actuelle, une décision officielle devrait être prise une fois la saison terminée. Selon nos informations, la place de Bruno Cheyrou, le directeur technique, est en danger et il a exprimé en coulisses sa peur d’être évincé dans les prochains jours. Selon les informations de L’Équipe, son remplaçant devrait être un connaisseur du marché des jeunes joueurs et avec un gros carnet d’adresses. Pour ce qui est de Vincent Ponsot, il devrait être maintenu, mais à un autre poste. Le nouveau propriétaire John Textor doit s’exprimer dans quelques minutes pour annoncer les contours de son projet !

Messi tout proche de rejoindre CR7

Messi arrive en fin de contrat à l’issue de la saison et sauf incroyable de retournement de situation, son année en option avec le PSG ne sera pas activée. La Pulga sera donc libre de tout contrat dans quelques semaines. Mais l’ancien Barcelonais, qui est aussi courtisé par son ancien club, a finalement cédé aux sirènes d’Arabie saoudite ! En effet, l’AFP a annoncé aujourd’hui que le champion du monde 2022 a finalement décidé de s’engager à Al Hilal, plutôt que de revenir à Barcelone ou de rejoindre la MLS. Comme dévoilé par nos soins, le pays du Golfe veut mener une politique de mercato agressive, avec le gouvernement local qui prend en charge le marché de ses plus grands clubs. L’objectif est de faire venir plusieurs galactiques pour donner de la visibilité au championnat et hausser son niveau. Al Hilal avait ainsi pour objectif de faire venir l’Argentin, et c’est en passe d’être conclu. Des sources locales ont affirmé à l’Agence France Presse que tout est bouclé, et que le champion du monde va signer un contrat colossal en Arabie saoudite. Il évoluera donc dans le même championnat que Cristiano Ronaldo, actuellement à Al Nassr, et son arrivée sera un nouveau coup de projecteur énorme pour le championnat saoudien. Un contrat de deux ans, plus une année en option, d’un montant de 500 millions d’euros par an est évoqué ces dernières heures, auxquels s’ajouteraient de nombreux avantages en nature, ce qui porterait l’enveloppe à hauteur de 600 millions d’euros, avec des clauses lui permettant de partir quand il le désire. De son côté, L’Équipe a confirmé qu’un accord oral avait été trouvé, mais que rien n’était signé pour le moment ! Mais, revirement de situation ! Après des semaines de rumeurs, le clan de Lionel Messi a décidé de prendre la parole et de clarifier les choses pour l’avenir de la star argentine. À travers un communiqué partagé par le père de Lionel Messi, Jorge, le clan Messi assure qu’«il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d’analyser et de voir ce qui se passe puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel, mais la vérité est unique et nous pouvons vous assurer qu’il n’y a rien avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n’y en aura pas jusqu’à la fin de la saison».

Pochettino met déjà le feu au mercato

Alors que la fin de saison de Chelsea est un véritable calvaire, les Blues sont onzièmes de Premier League, Mauricio Pochettino, qui devrait être nommé sur le banc dans les prochaines semaines, pense déjà aux contours de son futur effectif. Selon le Daily Mail, l’Argentin veut améliorer l’équipe dans toutes les lignes. Un gardien de haut niveau est ciblé, mais aucun nom n’a filtré. En revanche, Alexis Mac Allister de Brighton est ciblé pour renforcer le milieu. Mais Chelsea aimerait également frapper fort en profitant des soucis du FC Barcelone pour s’offrir Gavi, une piste suivie de près par Pochettino. Enfin, le dernier renfort voulu par l’ancien coach du PSG est un véritable numéro 9 expérimenté !