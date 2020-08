L'ASSE répond à l'avocate de Stéphane Ruffier

La situation est toujours plus compliquée entre l'AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier. D'abord écarté, puis réintégré, et encore écarté, la saison du gardien français passe par toutes les émotions. Ils auraient refusé d'être le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de l'ASSE, derrière Jessy Moulin. Des positions démenties par son avocate.

La suite après cette publicité

Et les dirigeants ont répondu dans un communiqué, montrant une certaine lassitude dans ce dossier : « l’ASSE a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la situation de Stéphane Ruffier et entend se consacrer pleinement à la préparation de sa saison. Néanmoins, le club prend acte que le joueur est dorénavant prêt à devenir numéro 2. Il appartient toujours au manager général de l'ASSE d'effectuer ses choix sportifs en décideur responsable ». L'organisation des Verts s'en remet donc aux choix de Claude Puel pour décider de l'avenir de Stéphane Ruffier.