Une pluie de critiques s'abat sur Diego Simeone, Andrea Pirlo lance son casting de n° 9

«Simeone n'a pas su réagir»

En Espagne, la presse ne parle que de la défaite de l'Atlético face à Leipzig en quart de finale de Ligue des Champions, et ce sont notamment les choix de Diego Simeone qui font jaser ! Le journal Marca parle ainsi de «radinerie» dans le jeu des Colchoneros. Une nouvelle chute pour l'Atlético du côté de Lisbonne et «une grande opportunité de perdue». Leipzig s'est imposé face à une équipe «morne», poursuit le quotidien ibérique. En couverture de As, on parle plutôt de «malédiction», mais dans les pages intérieures, le coach est bel et bien pointé du doigt. «Simeone n'a pas su réagir», peut-on lire, et le choix de laisser João Félix sur le banc des remplaçants, est «incompréhensible» affirme As.

La Juve multiplie les pistes en attaque

En Italie, on parle mercato et Juventus. La Vieille Dame continue de faire parler depuis son changement d'entraîneur et l'arrivée d'Andrea Pirlo. Celui-ci partirait à la chasse au numéro 9, si on en croit le Corriere dello Sport. Deux pistes se dégageraient pour l'instant. D'abord, Duvan Zapata, qui a brillé avec l'Atalanta cette saison. L'autre nom évoqué est celui de Raul Jimenez qui évolue sous les couleurs de Wolverhampton. D'après La Gazzetta dello Sport, une réunion serait prévue aujourd'hui entre Pirlo et les dirigeants de la Juventus. Le choix du club est fait concernant Cristiano Ronaldo, la Juve veut le conserver et construire autour de lui. Là encore, des noms sont évoqués concernant un possible buteur : Arkadiusz Milik, et Alvaro Morata notamment. Enfin, Tuttosport fait également sa Une autour du mercato turinois. «Vous voulez Pogba ? Donnez-nous Dybala», titre le quotidien transalpin. Le journal affirme que Manchester United est ouvert à un échange, mais que le choix reviendra à Dybala. Et là encore, on affirme que CR7 est le joueur autour duquel l'attaque sera construite.

Ça chauffe pour Cavani

Enfin, on part au Portugal, avec Edinson Cavani qui fait encore et toujours la Une ! «Ça avance», d'après Record qui parle d'un gros investissement pour Benfica, dont le paiement sera étalé sur 6 ans. Le média explique qu'il y a un accord avec le frère et le représentant du joueur. Le club portugais serait plutôt confiant et réfléchirait maintenant à comment il pourrait présenter sa star ! Affaire à suivre...