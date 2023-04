PSG : la soirée très agitée de Lionel Messi à Barcelone

La suite après cette publicité

Un voyage de repos et de vacances. C’est du moins ce qu’indiquaient les différents médias catalans ces derniers jours. En plein feuilleton concernant un possible retour de l’Argentin au FC Barcelone, le principal concerné a voyagé à Barcelone samedi, et n’est attendu à Paris que mercredi pour la reprise. Un voyage en famille et accompagné de ses agents, pour se ressourcer dans sa maison à Castelldefels, commune située au sud de la capitale catalane.

Pas de lien avec son avenir donc, et les médias espagnols expliquaient qu’il n’y aurait a priori pas de conversations entre le champion du monde 2022 et la direction de Joan Laporta pendant ce court séjour. En revanche, Lionel Messi n’a pas hésité à profiter de sa soirée de lundi pour aller dîner en plein centre ville de Barcelone. Un repas anecdotique dit comme ça, mais qui, selon la presse catalane, n’est pas anodin…

À lire

PSG : la donne commence à changer pour l’avenir de Sergio Ramos

Il a été question de son avenir

Et pour cause, l’Argentin a mangé avec deux anciens coéquipiers et proches amis : Sergio Busquets et Jordi Alba, comme l’indique Mundo Deportivo. Un dîner dont les dirigeants du FC Barcelone étaient déjà au courant, et qu’ils ont suivi de très près, puisque l’avenir des 3 hommes est encore assez flou. Busquets est ainsi en fin de contrat et Jordi Alba, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Baldé, n’a qu’un an de contrat supplémentaire.

La suite après cette publicité

Et forcément, il a été question de l’avenir de chacun pendant ce repas. Les médias catalans sont convaincus que le futur des trois hommes - et surtout de Messi et Busquets - est lié, et qu’un retour de Messi pousserait par exemple le milieu défensif à prolonger, tout comme un nouveau contrat pour Busi serait un nouvel argument pour convaincre l’Argentin de revenir. Messi a-t-il mis ses proches amis dans la confidence concernant son possible retour ? Les trois ont-ils pacté de jouer ensemble une saison à Barcelone ? On le saura bientôt, mais ça commence à sentir bon pour le Barça…