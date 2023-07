Tottenham veut un crack français du Bayern Munich pour remplacer Harry Kane

La suite après cette publicité

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les attaquants occupent une place centrale dans ce mercato estival pour le moment. Alors que le flou règne autour de l’avenir de Kylian Mbappé, d’autres attaquants sont envoyés partout à travers le Vieux Continent par le biais de plusieurs rumeurs. C’est ainsi que Rasmus Hojlund, Dusan Vlahovic ou encore Harry Kane sont régulièrement liés au PSG, au Bayern Munich ou encore Manchester United. Tout ce puzzle pourrait bientôt prendre forme alors que l’attaquant de l’Atalanta Bergame, qui a recruté El Bilal Touré ce samedi, devrait rejoindre Old Trafford selon nos informations et que Dusan Vlahovic est souvent cité à Paris ces dernières semaines comme nous vous le révélions.

Ne manque plus que Kane en Bavière, alors que le capitaine des Three Lions veut jouer outre-Rhin la saison prochaine et a déjà un accord contractuel avec le Bayern selon la presse allemande. Inflexible, Daniel Lévy souhaite le conserver à Londres mais pourrait bientôt être résigné face aux nombreux coups de boutoir allemands. Et les choses pourraient même s’accélérer d’ici peu alors que les conseillers du président des Spurs pourraient imaginer un deal qui arrangerait tout le monde. Selon les dernières indiscrétions du Telegraph, Tottenham lorgnerait Mathys Tel pour remplacer Harry Kane.

Mathys Tel en route pour Tottenham ?

En effet, alors qu’une rencontre serait prévue et espérée ce lundi entre les deux clans pour décanter la situation, les Londoniens songeraient à réclamer le crack du Bayern Munich dans la transaction. Recruté pour un peu moins de 30 millions d’euros l’été dernier par le champion d’Allemagne en titre, l’attaquant de 18 ans a réalisé des débuts plus que convaincants outre-Rhin. Auteur de 6 buts en 28 rencontres, le natif de Sarcelles s’est fait une place dans la rotation bavaroise aux yeux de Thomas Tuchel. Aligné en préparation ces derniers jours, il a notamment inscrit un quintuplé lors de la victoire fleuve des siens face à Rottach-Egern (27-0). La volonté soudaine de Lévy de discuter avec le Bayern Munich a mis la puce à l’oreille des Allemands qui considèrent avoir une carte dans leur manche en disposant du prometteur Tel. Alors qu’un prêt pourrait être plus intéressant pour eux sur le long terme, les pensionnaires de l’Allianz Arena ne sont pas totalement fermés à l’idée de le voir partir définitivement.

Selon The Telegraph, le plan reste de garder l’ancien Rennais mais rien n’est fermé et il pourrait être sacrifié si cela faciliterait la quête d’un accord pour Harry Kane. Bild ajoute que le jeune international U19 français est peu enclin à l’idée de rejoindre les rangs d’Ange Postecoglou. Face à la détermination de ce dernier à quitter Londres pour Munich, Tottenham se dit qu’il est logiquement plus intéressant d’avoir une contrepartie cet été plutôt que de le voir quitter le club gratuitement l’été prochain. Selon le média anglais, le Bayern est disposé à offrir mais sait que le temps est un allié idoine pour le club qui pourra faire signer un pré-contrat à l’attaquant de 30 ans dès janvier prochain. Alors qu’il reste plus d’un mois de mercato, ce dernier s’annonce encore animé du côté de Tottenham.