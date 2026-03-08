Les méthodes militaires d’Antoine Kombouaré pour relancer le Paris FC

Une nouvelle ère a démarré du côté du Paris FC. Le week-end dernier, Antoine Kombouaré a ainsi lancé son aventure parisienne avec un succès 1-0 à la maison contre l’OGC Nice, lui qui a récemment pris la place de Stéphane Gilli sur le banc francilien. Surtout, il a déjà fait quelques choix forts, comme celui d’écarter Maxime Lopez, entre autres, pour ce match contre les Aiglons. « J’ai fait des choix sportifs par rapport à ce que je vois à l’entraînement, ceux qui étaient sur la feuille de match étaient meilleurs que ceux restés à la maison. À eux de travailler et de nous aider », expliquait-il.

Clairement, l’ancien du Paris Saint-Germain et du FC Nantes a l’intention de tout changer en coulisses du côté de Jean Bouin, alors que son équipe défie l’Olympique Lyonnais en terres rhodaniennes ce soir. De son côté, le quotidien L’Equipe fait des révélations sur les méthodes mises en place par l’entraîneur parisien pour remobiliser tout le monde et obtenir ce maintien en Ligue 1, qui n’est autre que l’objectif du club pour la fin de saison.

L’union sacrée

On apprend qu’il a ainsi mis en place une série de règles, obligeant par exemple les joueurs à déposer leur téléphone à leur arrivée au centre d’entraînement. Ils ont donc interdiction de l’utiliser dans les installations du club, ce qui est pourtant assez habituel partout. De même pour le staff et même pour les dirigeants. Le vestiaire est sacré et personne d’autre que les joueurs ou les membres du staff n’y a accès. Pierre Ferracci, président du club, n’y a donc plus accès libre comme c’était le cas, tout comme il n’a plus accès aux causeries à l’hôtel.

Les joueurs indisponibles pour le match contre Nice n’avaient même pas eu la possibilité d’accéder au vestiaire, alors que le journal indique que Kombouaré n’a pas apprécié l’absence de Chergui ou de Maxime Lopez en tribunes lors du match. Il insiste aussi énormément sur l’intensité à l’entraînement, et l’écart de plusieurs joueurs lors du premier match s’explique donc par une attitude pas idéale - selon lui - lors des séances qui ont précédé la rencontre. Rendez-vous ce soir pour voir si ces méthodes sont efficaces…