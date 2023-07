FC Barcelone : personne ne comprend la gestion de Julian Araujo !

Même si vous êtes supporter du FC Barcelone ou même suiveur de la Liga, il est fort probable que le nom de Julian Araujo ne vous dise pas grand-chose. Arrivé l’hiver dernier contre 4 millions d’euros, le latéral mexicain avait déjà été au coeur d’un petit imbroglio puisque le document validant son transfert en toute fin de mercato estival est arrivé en retard… de 18 secondes. Il n’a donc pas pu être inscrit par le Barça pour jouer en deuxième partie de saison, et n’a donc pas disputé la moindre minute en rencontre officielle sous les ordres de Xavi.

La suite après cette publicité

Pourtant considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat américain avant son arrivée, Araujo n’avait pas spécialement fait forte impression lors des entraînements à Barcelone. Comme l’indique AS, il n’a pas vraiment convaincu Xavi et le staff technique barcelonais, et le Barça ne sait pas vraiment quoi faire avec lui actuellement.

À lire

Los Angeles : Riqui Puig fustige l’attitude de Xavi lors de son départ du Barça

Quel avenir pour lui ?

Pourtant réputé pour ses qualités offensives et ses capacités physiques, il ne semble pas correspondre à ce que cherche Xavi, ce qui pose encore des questions sur l’intérêt de son recrutement il y a tout juste 6 mois par ailleurs. Ce n’est pas un hasard si le Barça se cherche toujours un latéral droit, où Koundé est le titulaire attitré et où les Catalans veulent encore du renfort et travaillent sur des joueurs comme Maffeo, Fresneda ou Cancelo. Quel avenir pour Araujo donc ? Bonne question…

La suite après cette publicité

Pour l’instant, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour lui. Il y a eu quelques intérêts de clubs comme Las Palmas et le FC Porto, et l’écurie portugaise semble actuellement être le grand favori. Le Barça espère profiter de cet intérêt lusitanien pour pouvoir récupérer un petit chèque dont il aurait bien besoin. Les fans du Barça eux pourront se poser des questions sur l’intérêt d’une telle recrue…