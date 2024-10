PL : Haaland offre la victoire à Manchester City, Bournemouth frustre Aston Villa

La 9e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi en Angleterre. Lors des rencontres de 16h, Manchester City avait pour objectif de reprendre provisoirement la première place du classement outre-Manche. Dangereux d’entrée, les Skyblues ont fait sauter le verrou du mal-classé en ouvrant le score grâce au 11e but de la saison d’Erling Haaland (5e). Malgré pléthore d’occasions en première période, le score n’a pas évolué. Au retour des vestiaires, le buteur norvégien a raté beaucoup d’occasions qui ont empêché les hommes de Pep Guardiola de prendre le large (50e, 52e, 64e). Avec ce succès, Manchester City grimpe à la première place provisoire en attendant les résultats du week-end.

Dans le même temps, Aston Villa a galéré à aller chercher la victoire face à Bournemouth. Alors que John McGinn a cru ouvrir le score en première période avant de voir son but être refusé pour une sortie de balle, c’est finalement Ross Barkley qui a cru donner la victoire aux Villans en fin de rencontre (78e). Malgré le premier but de l’ancien Niçois sous ses nouvelles couleurs, le club de Birmingham a été repris à la dernière minute par Evanilson (1-1, 90+6e). Avec ce nul, Aston Villa grimpe sur le podium. De son côté, Brighton a été accroché par Wolverhampton après une superbe remontée au score des Wolves. Ces derniers glanent leur deuxième point de la saison et quittent la dernière place. Pour finir, Brentford l’a emporté face à Ipswich au terme d’un match spectaculaire. Dans les ultimes secondes de jeu, Bryan Mbeumo a donné la victoire aux Bees.

Les rencontres de 16h :

Manchester City 1-0 Southampton : Haaland (5e)

Brighton 2-2 Wolverhampton : Welbeck (45e), Ferguson (88e) / Aït Nouri (88e), Matheus Cunha (90+3e)

Brentford 4-3 Ipswich Town : Wissa (44e), Clarke (c.s.c, 45+1e), Mbeumo (51e, s.p., 90+6e) / Szmodics (28e), Hirst (31e), Delap (86e)

Aston Villa 1-1 Bournemouth : Barkley (78e) / Evanilson (90+6e)