Strasbourg prête Rabby Nzingoula au FC Nuremberg

Rabby Nzingoula va découvrir le football allemand. Strasbourg a officialisé le prêt de son jeune milieu de terrain au FC Nuremberg, club actuellement 9e de 2. Bundesliga, avec une option d’achat. Âgé de 20 ans, Nzingoula avait rejoint le centre de formation strasbourgeois à seulement 16 ans et a progressivement gravi les échelons jusqu’à intégrer l’équipe première. La saison dernière, il évoluait au MHSC en prêt.

Ce départ marque une nouvelle étape dans la carrière du jeune joueur, qui va chercher à confirmer son potentiel en Allemagne. Le FC Nuremberg, qui vise le haut du classement en Bundesliga 2, pourra compter sur ses qualités de récupération et de distribution au milieu du terrain, tandis que Strasbourg conserve un œil attentif sur sa progression grâce à l’option d’achat incluse dans le prêt.