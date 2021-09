PSG : Thilo Kehrer raconte ses longs mois de galère

La suite après cette publicité

Cette saison, Thilo Kehrer (24 ans) ne s’attendait peut-être pas à jouer autant. Le Paris Saint-Germain a recruté Achraf Hakimi au poste de latéral droit et Sergio Ramos est venu renforcer la charnière centrale. Mais avec le retour tardif de Marquinhos (engagé cet été dans la Copa América) et l’absence de Ramos, l’Allemand en a profité pour participer aux cinq premières journées de Ligue 1 (4 titularisations).

Et sur le terrain, l’ancien joueur de Schalke 04 a été plutôt à son avantage. Une petite victoire pour un élément presque tout le temps critiqué, notamment depuis son match catastrophique face à Manchester United le 6 mars 2019. Des moments pas faciles à vivre, comme il l’a confié dans une interview accordée à Ouest-France ce mardi matin.

« Dans une forêt, on entend toujours plus le bruit d’un arbre qui tombe, que le bruit de tous les arbres qui poussent »

« Dans le business du foot, on est très, très vite jugé. Il n’y a pas de zone grise. C’est soit noir, soit blanc. Il faut savoir gérer cela. Se recentrer sur ce que disent tes coéquipiers, ton coach. Ce sont eux qui te voient travailler tous les jours, et savent. Mes proches comptent aussi beaucoup. Ils sont là depuis les premiers jours. Et puis, il ne faut pas trop entendre les critiques. Quand on n’est pas dans une bonne phase, on le sait. »

Kehrer a quand même pu compter sur le soutien de quelques supporters parisiens. Ces derniers avaient même créé le hashtag #tousavecKehrer. Une initiative qui a plu à l’Allemand. « C’est là que j’ai senti du soutien, oui, et que je l’ai apprécié. Un ami m’a appris une phrase qui résume bien tout ça : "dans une forêt, on entend toujours plus le bruit d’un arbre qui tombe, que le bruit de tous les arbres qui poussent." (…) Là, j’ai profité des vacances pour me reposer. Me régénérer physiquement et mentalement. Et la préparation m’a fait du bien. J’ai envie de rester dans cet état. » C'est tout le mal que l'on peut lui souhaiter.