Euro, Pologne : nouveau record de précocité

Le record de précocité établi par Jude Bellingham il y a moins de une semaine n’aura pas duré. Alors que l’Espagne et la Pologne s’affrontent actuellement à l’occasion de la deuxième journée dans le groupe E, Paulo Sousa a fait entrer en jeu le jeune Kacper Kozlowski.

Ce milieu offensif évoluant au Pogon Szczecin est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match de l’Euro à l’âge de 17 ans et 246 jours, comme le rapporte Opta. Il efface donc le record du milieu de terrain anglais de Dortmund, âgé de 106 jours de plus que lui.