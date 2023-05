Le départ de Lionel Messi va faire beaucoup de bien au mercato du PSG

La suite après cette publicité

Le PSG est en pleine tempête Messi. L’Argentin a signé la fin de son parcours en France en effectuant ce voyage promotionnel et commercial en Arabie saoudite. Sanctionné de deux semaines de suspension, ce n’est même pas sûr que l’Argentin reporte un jour le maillot du Paris Saint-Germain. Il va manquer deux matchs (Troyes et Ajaccio). Il en restera trois mais l’ambiance n’est pas au beau fixe car depuis les dernières annonces, tout le monde essaye de tirer la couverture à soi.

Si l’annonce du futur départ de Messi fait grand bruit, elle devrait avoir des effets positifs à long terme pour le club français. Ce dernier aura beaucoup plus de largesses pour agir durant le mercato. Outre les 1,7 M€ d’économisés durant les deux semaines de suspension, c’est surtout un salaire à 41 M€ par an qu’il n’y aura plus besoin de verser. De quoi offrir une marge de manœuvre bien plus importante en matière de recrutement, sans parler d’un effectif sans doute plus équilibré.

Sans le salaire de Messi, le PSG aura les mains libres

Selon L’Equipe, Luis Campos aura les mains bien plus libres pour opérer, là où l’an passé pour son premier mercato passé au club, il a du trouver des moyens détournés pour construire l’effectif. Le dirigeant portugais n’agira pas seul puisqu’on assure que Nasser Al-Khelaïfi s’impliquera directement dans les transferts, lui dont le silence devient assourdissant cette semaine. Le travail a même déjà commencé car Milan Skriniar, blessé au dos en ce moment et opéré en France, sera la première recrue du club.

Comme cela a déjà été précisé dans nos colonnes ces dernières semaines, la direction a ciblé un recrutement plutôt jeune, constitué de joueurs francophones ou passés par la Ligue 1 en majorité. On pense bien sûr aux frères Thuram, à Manu Koné, Jean-Clair Todibo, Moussa Diaby ou encore Randal Kolo Muani. Il y a également la piste Victor Osimhen dont le nom est revenu ces dernières semaines même s’il préfère la Premier League. Enfin, les noms de Bernardo Silva ou Rayan Cherki reviennent une nouvelle fois, tandis que L’Equipe évoque Aymeric Laporte, Lucas Hernandez, Evan Ndicka ou encore Fikayo Tomori et Michael Olise.