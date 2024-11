Inter : soirée catastrophique pour Benjamin Pavard

Sale soirée pour Benjamin Pavard. Titulaire hier soir lors de la rencontre de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le RB Leipzig (1-0), l’international tricolore a dû quitter ses partenaires juste avant la pause. Une mauvaise nouvelle intervenue après un début de match plus que laborieux face aux accélérations d’un Loïs Openda déroutant.

La suite après cette publicité

À la 44e minute, le champion du monde est donc resté au sol pendant de longues secondes, le visage grimaçant. Selon la presse italienne, il serait touché à l’arrière de la cuisse gauche et passera des examens dans les prochaines heures afin de connaître la nature de sa blessure, et sa durée d’absence. Mauvaise nouvelle pour l’Inter et le joueur, qui retrouvait des couleurs et venait de retrouver les Bleus quelques jours plus tôt.