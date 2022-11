Brésil : Neymar revient sur l'humiliation contre l'Allemagne

À quelques jours seulement du Mondial 2022, qui débutera le 20 novembre prochain, les footballeurs évoquent logiquement ce moment important. L'attaquant parisien, Neymar (30 ans), attend beaucoup de cet événement après l'échec contre la Belgique, en quarts de finale du dernier Mondial 2018, mais est surtout revenu sur l'humiliation face à l'Allemagne (1-7), match qu'il n'a pas joué en raison d'une blessure aux vertèbres.

La suite après cette publicité

«Je ne dirais pas que c'était le point le plus bas de ma carrière, mais ce fut certainement l'un des moments les plus difficiles. Ma première Coupe du monde, dans mon propre pays, et je voulais tellement gagner. La façon dont je suis sorti était bouleversante, mais je suis retourné jouer au football comme avant, ce qui était le principal. Perdre n'est jamais facile au football, mais en Coupe du monde, c'est pire», a avoué l'attaquant du PSG au magazine Esquire. Le Brésilien attend impatiemment de s'envoler pour le Qatar.