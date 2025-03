Arsenal : Bukayo Saka de retour pour affronter le Real Madrid ?

Décimé dans le secteur offensif depuis le mois de décembre, Arsenal est obligé de bricoler pour présenter une attaque correcte, Mikel Arteta allant jusqu’à titulariser Kieran Tierney ou Mikel Merino sur le front de l’attaque. Mais pour faire face au Real Madrid, le technicien basque pourrait compter sur un retour absolument capital, celui de Bukayo Saka. Blessé depuis décembre et opéré des ischios-jambiers, l’inetrnational anglais a repris l’entraînement avec le groupe.

«Il se rapproche de sa rémission. Il fait un pas en avant et fait de très bons progrès. Nous verrons quand nous déciderons de le lancer, comment il réagit et à quelle vitesse il peut retrouver sa forme», a déclaré Mikel Arteta à propos de son ailier star. Il pourra d’ailleurs tranquillement se remettre en condition physique, étant donné qu’il ne fait pas partie de la toute première liste de Thomas Tuchel sur le banc de l’Angleterre, et restera à Londres pendant la trêve internationale.