Ligue Europa : Séville s'impose difficilement contre West Ham et prend une légère option sur les quarts

À l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue Europa, le Séville FC, deuxième de Liga derrière le Real Madrid, recevait West Ham, sixième de Premier League et à la lutte pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Au Ramon Sanchez-Pizjuan, les hommes de Julen Lopetegui s'avançaient ainsi en 4-3-3 avec Koundé présent en charnière centrale et un trio offensif composé de El Haddadi, Ocampos et En-Nesyri. En face, David Moyes optait lui aussi pour un 4-3-3 où Areola débutait dans les buts des Hammers. Devant le portier français, Zouma était une nouvelle fois aligné alors que Vlasic et Fornals soutenaient Antonio à la pointe de l'attaque. Dans l'antre des Rojiblancos, ce sont bien les visiteurs qui se signalaient en premier mais Bounou repoussait avec brio la tête plongeante de Vlasic (11e). Piqués à vif, les locaux réagissaient quelques instants plus tard et Areola s'illustrait à son tour en bloquant parfaitement la tête de En-Nesyri (29e). Un premier acte où les gardiens se distinguaient d'ailleurs puisque dans la foulée Bounou brillait encore d'une magnifique parade sur la lourde frappe de Vlasic (30e). Malgré une légère domination du club sévillan, les deux formations rentraient dos à dos à la pause.

Déterminés à faire la différence, les Hammers repartaient de la meilleure des manières au retour des vestiaires mais Bounou se montrait, une nouvelle fois, impérial face à Soucek (47e). Des arrêts décisifs permettant à Séville de rester en vie dans ce huitième de finale et qui allaient se révéler un peu plus précieux lorsque El Haddadi, à la réception d'un coup franc précis d'Acuna, reprenait de volée pour donner l'avantage aux Blanquirrojos (1-0, 60e). Dans la dernière demi-heure, Torres butait sur un Areola encore inspiré (66e) avant que Navas se sacrifie devant Lanzini, d'une merveille de tacle glissé, pour préserver ce court avantage (71e). Entré en jeu pour les quinze dernières minutes et malgré une ultime tentative (90+3e), Martial ne faisait guère évoluer le score et Séville s'imposait non sans peine (1-0). Avec ce court mais précieux succès, les coéquipiers de Koundé prennent ainsi un léger avantage sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Il faudra pour cela terminer le travail au stade olympique de Londres le 17 mars prochain.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Séville FC

Le XI de West Ham