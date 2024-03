Bayern Munich : rayonnant en début de saison, Leroy Sané a encore sombré…

Quatre ans que Leroy Sané est maintenant un joueur du Bayern Munich, et quatre ans que l’Allemand démarre ses saisons dans le bon sens pour les finir à l’envers. Après un début de saison tonitruant, où il s’était montré décisif à 14 reprises, le tout en 11 matches de Bundesliga (8 buts et 6 passes décisives), l’ancien joueur de Manchester City est retombé dans ses tracas. Élu meilleur joueur du Bayern Munich en septembre, Sané serait aujourd’hui éligible pour le trophée du pire joueur bavarois de l’année 2024.

Un grand écart sur lequel il est difficile de poser des mots, mais qui illustre bien l’inconstance du joueur depuis son arrivée au club il y a trois ans et demi. À sa décharge, les blessures l’ont inexorablement coupé dans son élan ces dernières saisons, en l’occurence sa rupture des ligaments croisés subie en 2020, possiblement l’une des causes de cet essoufflement répétitif sur une saison entière. Son bilan statistique de 2024 (0 but), conjugué à son impact bien important dans le jeu du Bayern, traduisent d’ailleurs bien cette irrégularité troublante.

Sa place à l’Euro n’est pas assurée

Toujours titulaire dans son club malgré une nette baisse de régime (la blessure de Coman a redistribué les cartes), Sané ne pourra pas en dire autant ce mois-ci avec la Mannschaft. Pour ce dernier rassemblement avant un Euro à domicile cet été (14 juin au 14 juillet 2024), Julian Nagelsmann a dû se passer de ses services, lui qui en avait fait l’un de ses titulaires au mois de novembre. La raison ? Sa suspension infligée par la fédération allemande, et consécutive à son coup de sang lorsqu’il avait frappé Phillipp Mwene lors de la défaite de l’Allemagne contre l’Autriche en amical (2-0). Après une première période durant laquelle il avait étalé ses qualités dans le désordre, le joueur de 26 ans avait laissé son équipe à 10 dès la 49e minute de jeu.

Invité à s’exprimer sur l’état de forme de son joueur cette semaine en conférence de presse, Thomas Tuchel n’a pas voulu l’accabler, mais a tenu à l’encourager : «Il doit être performant demain, (face à Darmstadt), et il va devoir bien s’entrainer. Je préférerais qu’il soit appelé avec la sélection. Pour compenser, il sera ici pour s’entraîner et soigner ses courbatures. Il va devoir être à la hauteur, c’est là que se concentre toute l’attention», a confié l’ancien entraîneur du PSG. Un souhait qui n’a finalement pas trouvé écho. Actif mais trop peu productif, l’Allemand a été remplacé peu après l’heure de jeu par Mathys Tel, buteur. Serge Gnabry, remplaçant au coup d’envoi, a lui aussi marqué quatre minutes après son entrée en jeu. Ce qui ne devrait pas non plus renforcer le statut de Leroy Sané…