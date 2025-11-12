Le PSG attaqué de partout pour l’un de ses jeunes talents

10 minutes, c’est le temps passé par Mathis Jangeal sur un terrain avec l’équipe première du PSG. Elles ont eu lieu au Parc des Princes contre Auxerre le 27 septembre dernier et pourraient bien en appeler d’autres. L’entrée en jeu du jeune milieu de terrain offensif avait plutôt été encourageante. Du temps de jeu, c’est justement ce que recherche le joueur de 17 ans mais dans son club formateur, les places sont très chères.

Il le sait et sa situation contractuelle n’arrange pas la situation, lui dont l’échéance de son contrat aspirant prend fin en juin 2026. Le PSG souhaite évidemment le prolonger car selon Sky Sport en Allemagne, l’Eintracht Francfort est très intéressé à l’idée de le faire venir la saison prochaine. D’autres clubs de Bundesliga et ailleurs à l’étranger sont attentifs à sa situation.