Le Barça a enregistré ses recrues estivales... sauf Jules Kounde

Ce qui semblait être impossible il y a seulement quelques jours est aujourd'hui officiel : le FC Barcelone a pu enregistrer quatre de ses cinq recrues estivales. Les contrats de Robert Lewandowski, Franck Kessié, Raphinha et Andreas Christensen ont donc été validés par la Liga et les néo-Blaugranas pourront être convoqués par Xavi Hernandez pour la première journée du championnat à domicile face au Rayo Vallecano ce samedi (21h). Ayant signé de nouveaux contrats alors qu'ils étaient libres, Ousmane Dembélé et Sergi Roberto sont également inscrits.

Néanmoins, un joueur manque à l'appel : Jules Kounde. Mais pas de mauvaise surprise : en effet, selon Mundo Deportivo, le défenseur central français n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques et assistera au match de ses coéquipiers depuis les tribunes. Grâce à l'activation du quatrième levier économique, l'ancien Girondin pourra être tranquillement enregistré par le club dans la semaine pour la prochaine journée, ce sera sur le terrain de la Real Sociedad.