Giorgio Chiellini annonce sa retraite

Les légendes italiennes se retirent une à une. Alors que Gianluigi Buffon s’était retiré en août dernier, c’est désormais au tour de Giorgio Chiellini de tirer sa révérence ce mardi 12 décembre. Débutant sa carrière à Livourne, le défenseur central de 39 ans était devenu une légende de la Juventus Turin après une pige à la Fiorentina en 2004-2005. Fort de ses 562 rencontres avec la Vieille Dame, il est l’un des joueurs les plus capés de la formation piémontaise et a remporté une flopée de trophées avec les pensionnaires de l’Allianz Stadium. Neuf fois champion d’Italie, Chiellini aura été un double finaliste déçu de la Ligue des Champions (2015, 2017) et aura remporté cinq coupes d’Italie. Ces deux dernières saisons, il s’était exilé aux États-Unis pour évoluer sous le soleil de Los Angeles et les couleurs du LAFC.

Pionnier de la Squadra Azzurra avec qui il a remporté l’Euro 2020, le gaucher compte 117 sélections avec l’Italie. Apprécié des fans pour sa classe et ses qualités défensives, Chiellini s’est fendu d’un message émouvant pour annoncer sa retraite : «vous avez été le voyage le plus beau et le plus intense de ma vie. Vous avez été mon tout. Avec vous, j’ai parcouru un chemin unique et inoubliable. Mais il est maintenant temps de commencer de nouveaux chapitres, de relever de nouveaux défis et d’écrire d’autres pages importantes et passionnantes de la vie.» Une retraite pour sûrement mieux revenir. Disposant d’un diplôme en gestion, le natif de Pise pourrait alors se réorienter vers une carrière dans l’organigramme de la Juventus Turin comme il l’avait laissé entendre il y a quelques jours. Alors que Gianluigi Buffon travaille désormais pour la GIFC et que Zlatan Ibrahimovic a récemment fait son troisième retour à Milan, cette fois sous la forme de conseiller, cela pourrait bien donner des idées à l’ancien numéro 3 de la Juve.