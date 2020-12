L'hommage de Thierry Henry à Gérard Houllier

La nouvelle a endeuillé le football français. Ce lundi, Gérard Houllier est décédé, à l'âge de 73 ans. L'entraîneur à la carrière bien remplie entre l'Equipe de France, l'OL, le PSG ou Liverpool, a reçu de nombreux hommages de la part du monde du ballon rond. Et Thierry Henry en fait partie.

Le champion du monde 1998, légende d'Arsenal et ancien joueur de New York Red Bull, a eu un message pour son ancien directeur sportif sur Twitter : « il m'a beaucoup aidé dans mon développement. Nous nous sommes revus à New York lorsqu'il est devenu mon directeur sportif et nous nous sommes également entretenus tout récemment. Il était si bien informé et si utile à tous ceux qui l'entouraient. Triste jour et grande perte pour le football français. Quel homme et quel entraîneur ».

2/2... He helped me so much in my development. We met again in New York when he became my Sporting Director and we also spoke just recently. He was so knowledgeable and helpful to all those around him. Sad day and big loss for French Football. What a man and what a coach. #RIP