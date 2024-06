OM : Raymond Domenech tacle le choix De Zerbi

À l’heure où l’Olympique de Marseille est bien parti pour faire de Roberto De Zerbi son nouveau coach, le choix des Phocéens n’emballe pas tout le monde. Hier, Jérôme Rothen ne s’est pas privé pour taper sur l’Italien. Eh bien aujourd’hui, c’est au tour d’un certain Raymond Domenech d’en faire pareil.

La suite après cette publicité

« Il y avait un beau projet à faire avec Habib Beye. Il était parfait. Parce que le club est en reconstruction. Il n’y a pas non plus de certitudes avec Beye, mais ce n’est pas la peine de nous faire rêver avec De Zerbi. Et en versant des salaires mirobolants. (…) Brighton, ils ont fini combien du dernier championnat anglais ? Il est derrière tous les gros. C’est Reims, bravo. C’est sa place. Il était à Sassuolo avant et n’a fait qu’une année à Donetsk… Je n’ai rien contre le fait qu’il soit Italien. Il s’est rendu compte que l’année prochaine il allait finir 15e à Brighton, et c’est pour ça qu’il est parti. Mais je ne dis pas que c’est un mauvais entraîneur », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.