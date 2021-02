Marco Rose nouveau coach du Borussia Dortmund à partir de cet été

La suite après cette publicité

Seulement septième de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach de Marco Rose vit une saison compliquée et fait preuve d'une grande irrégularité. Le technicien allemand était régulièrement annoncé au Borussia Dortmund afin de prendre la suite de Lucien Favre va bien y débarquer cet été. Les dernières informations de la presse allemande le confirmaient, et c'est désormais son club qui l'a fait.

En effet, l'homme de 44 ans aurait informé son club, à savoir ses dirigeants et ses joueurs qu'il comptait quitter l'équipe à la fin de la saison malgré un contrat courant en 2022. Et cette information a été rendue officielle par la voix du directeur sportif des Fohlen Max Eberl. Ce dernier a confirmé que les discussions qui ont eu lieu lors des dernières semaines ont conduit à cette issue.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund. #DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO

«Nous avons eu beaucoup de discussions ces dernières semaines pour discuter de l'avenir de Marco. Malheureusement, il a choisi de déclencher une clause dans son contrat et de partir cet été. D'ici là, nous travaillerons dur pour atteindre nos objectifs en championnat, coupe et l'Europe ensemble» a annoncé le dirigeant. À la lutte pour une place européenne et actuellement huitième de finaliste de la Ligue des Champions, le Borussia Mönchengladbach vient de connaître une sacrée turbulence. Au Borussia Dortmund en revanche, on se frotte les mains. Le remplaçant de Lucien Favre est enfin trouvé.

🎙️ Max #Eberl: "We have held a lot of talks in recent weeks to discuss Marco's future. Unfortunately, he has opted to trigger a clause in his contract and leave this summer. Until then, we will work hard to achieve our goals in the league, cup and Europe together."#DieFohlen pic.twitter.com/tgsUQ47wB7