Une nouvelle offre de rachat pour Saint-Etienne

Selon les informations de RMC Sport, l’homme d’affaire français Olivier Markarian monterait actuellement un dossier avec d’autres investisseurs stéphanois pour tenter de racheter l’AS Saint-Etienne. L’industriel qui avait déjà été cité l’an dernier parmi les acheteurs potentiels serait un candidat sérieux au rachat des Verts.

Partenaire économique du club du Forez depuis plus de 15 ans et membre du conseil de surveillance de l'ASSE, Markarian aurait les faveurs de Roland Romeyer mais pas celles de Bernard Caïazzo, avec qui l’homme d’affaire originaire de Rhône-Alpes entretiendrait des rapports assez froids. Alors que l’investisseur américain David Blitzer est toujours en tête dans la course pour racheter Saint-Etienne, Olivier Markarian pourrait donc bientôt faire son retour à la table des négociations.