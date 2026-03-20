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Ligue 1

Monaco : bonne nouvelle pour Paul Pogba

Par Matthieu Margueritte
Paul Pogba en tribune @Maxppp

Apparu à trois reprises sous le maillot de l’AS Monaco cette saison, Paul Pogba n’a plus joué depuis le 5 décembre et le match contre Brest. Touché au mollet, le milieu de terrain est sur le chemin du retour.

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L’Équipe annonce que le joueur de 33 ans a repris l’entraînement collectif ce vendredi. Le champion du monde 2018 reste toutefois encore un peu loin d’un retour en Ligue 1. Il ne sera pas de la partie contre l’OL.

Pub. le - MAJ le
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