Monaco : bonne nouvelle pour Paul Pogba

Apparu à trois reprises sous le maillot de l’AS Monaco cette saison, Paul Pogba n’a plus joué depuis le 5 décembre et le match contre Brest. Touché au mollet, le milieu de terrain est sur le chemin du retour.

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L’Équipe annonce que le joueur de 33 ans a repris l’entraînement collectif ce vendredi. Le champion du monde 2018 reste toutefois encore un peu loin d’un retour en Ligue 1. Il ne sera pas de la partie contre l’OL.