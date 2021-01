OL : Thiago Mendes revient sur le poids de son transfert

La suite après cette publicité

Étincelant depuis plusieurs semaines avec l'Olympique Lyonnais, Thiago Mendes a encore marqué les esprits dimanche dernier lors de la victoire lyonnaise à Saint-Étienne (5-0). Présent en conférence de presse avant la réception des Girondins de Bordeaux vendredi (21 heures), le milieu brésilien a confié que le poids de son transfert l'avait lourdement handicapé lors de ses premiers pas à Lyon. Désormais libéré de toute cette pression, l'ancien Lillois rayonne dans l'entrejeu lyonnais.

« Je suis arrivé ici avec beaucoup de poids, j’étais un joueur qu’on avait acheté très cher. Je pense que ce poids ne m’a pas aidé. Je me remettais en cause, j’avais l’impression que tout était de ma faute. J'ai parlé avec Juninho, mes coéquipiers et ma femme. Je me suis dit que je devais relever la tête, continuer à travailler et que ça allait payer, » ainsi révélé Thiago Mendes. Une ténacité qui a fini par payer...