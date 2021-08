Mauricio Pochettino annonce la couleur pour la gestion des stars du PSG

La suite après cette publicité

Sur le papier, l'effectif du Paris Saint-Germain en fait rêver plus d'un. Et n'importe quel entraîneur rêverait de pouvoir disposer, entre autres, d'un trio offensif Messi-Mbappé-Neymar. Cependant, Mauricio Pochettino ne doit pas passer des nuits tranquilles. Certes, il s'agit là de problèmes de riches, mais il serait malhonnête de minimiser les maux de tête auxquels sera confronté l'entraîneur argentin.

Tout d'abord, l'ancien coach de Tottenham va devoir gérer la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Le titulaire en Ligue 1 le sera-t-il aussi en Ligue des Champions ? Les deux portiers vont-ils se partager le calendrier de manière équitable ? Interrogé à ce sujet à l'issue de la victoire contre Brest (4-2), Pochettino affichait clairement la mine de celui qui fait tout pour ne pas répondre à cette question. D'ailleurs, l'Argentin a poliment botté en touche, déclarant même qu'il «était obligé de répondre» à la question parce que l'exercice de la conférence de presse l'imposait.

Des tas d'égos à gérer pour Pochettino

Déjà bien servi avec ses deux gardiens, Pochettino va aussi devoir gérer beaucoup d'égos au sein de son effectif, surtout en attaque. Avec les retours annoncés de Neymar et de Lionel Messi, quelle tactique le technicien francilien va-t-il choisir pour aligner un onze sexy sans qu'il mette au supplice une défense déjà très friable ? Va-t-il prendre le risque d'empiler des attaquants aux noms ronflants ? Dans sa manière de répondre, Pochettino laisse bien comprendre qu'il ne pourra pas faire plaisir à tout le monde.

«Il faut respecter tous les rivaux. Et nous, nous devons être conscients que nous avons plusieurs grands noms qui brillent individuellement, mais ces noms doivent équilibrer une équipe. On doit trouver la meilleure façon d'être performant ensemble. C'est le défi, je le répète. Ça ne va pas être facile, mais nous sommes sûrs que l'on va travailler pour trouver cet équilibre avec tous ces talents que l'on a dans l'équipe pour atteindre nos objectifs. On sait que ça va être un travail très dur, ça ne va pas être quelque chose qui va aller vite. On va avoir besoin de temps pour assembler toutes ces composantes.» A bon entendeur...