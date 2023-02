Le terrible fiasco français en coupes d’Europe

La suite après cette publicité

C’est un véritable jeudi noir vécu par les clubs français, le genre qui fait très peur pour notre futur indice UEFA et les conséquences qui vont avec. Alors que les matchs aller il y a une semaine laissaient entrevoir pas mal d’espoir, voire le rêve de réaliser un sans-faute, nous avons très vite déchanté. Dès la 5e minute de jeu, Angel Di Maria a nettoyé la lucarne de Lafont, début d’un long récital face à des Canaris beaucoup trop limités, et plombés par l’expulsion de Pallois. Résultat, un 3-0 cinglant et Nantes a pris la porte. La marche était trop haut pour les hommes de Kombouaré, mais à Monaco, pas grand monde n’avait vu venir l’élimination.

Après un succès 3-2 en Allemagne, on se disait que le plus dur avait été fait. Puis patatras, après une bonne heure de jeu mal mal maîtrisée, assortie d’une énième erreur de Nübel, l’ASM a frôlé la correctionnelle. Embolo a permis d’envoyer tout le monde en prolongation où la séance de tirs au but a été fatidique. Matazo aura été le seul à échouer en frappant sur la barre. C’est encore plus cruel pour le Stade Rennais, dont les tirs au but auront été fatals également un peu plus tard dans la soirée face au Shakhtar Donetsk. Jusqu’à la 118e, les Bretons tenaient même la qualification…

Des scénarii cruels, des défaites aux tirs au but

Une erreur du malheureux Belocian a tout bouleversé. On a bien cru pourtant que la donne pouvait encore changer quand les Ukrainiens n’ont pas conservé leur avantage de deux tirs au but d’avance, mais suite à la dernière tentative ratée de Ugochukwu, Rennes a bel et bien été éliminé. « À la fin, les tirs au but c’est une loterie. Pour moi le match s’est arrêté à la 120e. Après c’est pile ou face » pestait Bruno Genesio. Un exercice durant lequel les Français ont une fâcheuse tendance à s’incliner. En plus de la sélection, les clubs ont échoué à 5 reprises sur les 7 dernières fois. L’OL contre Besiktas en 2017 est le dernier vainqueur.

Déjà plombé par l’élimination de l’OM à la dernière minute de toutes compétitions européennes à l’automne, il n’y aura aucun représentant tricolore en 8e de finale de C3, le PSG et Nice étant déjà les derniers en C1 et en C4. Et encore, la présence parisienne ne tient plus qu’à un fil après sa défaite à l’aller face au Bayern Munich. Un bilan terrible, surtout en Europa League où cette compétition moins relevée convient davantage au niveau des clubs français. Ces dernières années, on s’est même pris à rêver d’un succès mais le constat est toujours aussi dur. Le palmarès du fameux "5e championnat d’Europe" se limite toujours à une seule victoire en C1 et en C2. Et c’était au 20e siècle…