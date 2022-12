CdM 2022, Cameroun : Karl Toko-Ekambi regrette l'élimination

Le Cameroun sort par la grande porte. Après leur victoire de prestige face au Brésil (1-0), les Camerounais ont été éliminés de la Coupe du monde en raison de la victoire de la Suisse face à la Serbie dans le même temps. Une fin frustrante pour une équipe camerounaise qui aurait pu arracher la qualification avec peut-être plus d'expérience. C'est ce qu'a expliqué l'attaquant lyonnais Karl Toko-Ekambi au micro de TF1.

«On est déçu de la qualification, mais fier de la victoire et du visage qu'on a montré. De ce qu'on a représenté. Il nous a manqué de l'expérience sur les deux premiers matches, mais aussi de l'efficacité, car on a eu des occasions. Comme on dit, on ne maîtrise pas tout. On avait une poule difficile. On va repartir la tête haute.»