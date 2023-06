Al Hilal discute avec l’Atlético de Madrid concernant Alvaro Morata

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite continue de faire forte impression lors de ce mercato estival. Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo du côté d’Al Nassr à la toute fin de l’année dernière, Karim Benzema et N’Golo Kanté ont suivi l’attaquant portugais et se sont engagés avec Al Ittihad. Mais les clubs saoudiens comptent bien continuer sur leur lancée pour recruter de nombreuses stars européennes lors de ce mercato estival. Et justement, Al Hilal espère recruter un autre joueur dans la foulée du transfert de Ruben Neves qui va s’engager avec la formation du Moyen-Orient.

Alors qu’Alvaro Morata a reçu une première proposition d’Al-Taawon, refusé par le principal intéressé, Al Hilal a également entamé des discussions avec l’Atletico de Madrid concernant le joueur de 30 ans pour un transfert évalué à un peu moins de 25 millions d’euros selon les dernières indiscrétions de nos confrères du Daily Mail. L’attaquant espagnol pourrait toucher un véritable pactole en Arabie saoudite alors qu’un salaire de plus de 40 millions d’euros par an est évoqué par le média anglais.

