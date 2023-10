OM-OL : l’arbitre François Letexier défend le report du match

Présent en conférence de presse, l’arbitre François Letexier, choisi pour diriger la rencontre OM-OL au Vélodrome, a expliqué les raisons du report officiel de la rencontre suite au caillassage du bus lyonnais et à la grave blessure de Fabio Grosso : «Une réunion de crise a eu lieu et a permis de prendre l’avis des différentes parties prenantes à la suite des constatations des blessures des membres du staff de l’Olympique Lyonnais. On a constaté au moment de la réunion de crise l’avis de l’OL qui ne souhaitait pas que la rencontre ait lieu», a précisé Monsieur Letextier.

La suite après cette publicité

«On a également appliqué le protocole en la matière qui indique que lorsque un acteur fait l’objet d’une blessure et que sa participation est entachée du fait de cette agression physique ou psychologique, la rencontre ne doit pas avoir lieu. S’agissant de la décision de l’OL et du protocole que la la LFP a établi en la matière, a été prise la décision de ne pas débuter la rencontre. La rencontre du soir n’aura pas lieu, la décision est désormais actée. La suite des événements ce seront des rapports établis aux autorités compétentes et d’établir la suite des événements», a ensuite conclu l’arbitre français.