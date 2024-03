OM-PSG : Benoît Bastien se justifie face aux polémiques

Porté par Vitinha, élu homme du match par la rédaction FM, et Gonçalo Ramos, le PSG est venu à bout (2-0) de l’OM, ce dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Un succès permettant aux Parisiens de conforter leur première place avec 12 points d’avance sur leur dauphin, Brest. Une soirée qui aura malgré tout été marquée par plusieurs polémiques d’arbitrage. Interrogé après ce choc au micro de Prime Vidéo, Benoît Bastien, l’arbitre de ce match, est ainsi revenu sur l’expulsion de Lucas Beraldo. «Je suis alerté par mon arbitre assistant qui me signale une faute de Lucas Beraldo. Mon assistant vidéo me demande, à juste titre, d’analyser l’action car on est dans un cas de potentiel carton rouge. Après avoir vu les images, c’est évident pour moi que c’est un anéantissement d’une occasion nette de but. Le critère numéro un, c’est la position des défenseurs en capacité de pouvoir intervenir. La dynamique de l’action vers la profondeur et l’absence de défenseur sont les critères qui permettent de dire, malgré la distance, qu’une action a été stoppée par l’intervention illicite de Lucas Beraldo».

Et d’ajouter : «de par mon positionnement, je vois les joueurs de profil. Je ne peux donc pas voir le bras de Beraldo qui bouscule Aubameyang. Je crois que c’est à l’épaule dans une position naturelle, d’où l’intervention de mon assistant. Au regard des images, mon assistant a clairement identifié la bousculade avec ce bras». Relancé sur le but refusé à Jordan Veretout, Benoît Bastien s’est là-aussi montré très clair. «Au moment de la frappe, ce joueur (Luis Henrique) est en position de hors-jeu. Il est donc sanctionné. Et il a aussi une très grande proximité avec le gardien de but (Donnarumma) et donc il influence forcément dans sa capacité à intervenir. Dans le sens des lois du jeu, le but est refusé. Sa position devient sanctionnable». Le message est clair, pas sûr toutefois qu’il soit suffisant pour calmer les frustrations…