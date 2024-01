Algérie : Djamel Belmadi prend une décision inattendue après le forfait de Gouiri

Une mauvaise nouvelle pour débuter 2024. En effet, la Fédération Algérienne de Football a annoncé le forfait d’Amine Gouiri lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Rennais, qui a rejoint les Fennecs il y a peu, ne sera pas du voyage en Côte d’Ivoire. Questionné à ce sujet, Djamel Belmadi, qui peut remplacer l’ancien joueur de l’OL, a été clair.

« Il y’a un joueur qui risque de nous quitter, à priori on restera à 25 », a-t-il avoué au micro de [DZ Foot](https://www.dzfoot.com/declarations/belmadi-a-priori-on-va-rester-a-25-joueurs-252134.html. Puis le coach, qui aurait pu appeler notamment Andy Delort ou un autre renfort, a évoqué le début de la préparation. « Certains joueurs ont commencé à travailler dès le 20 décembre. On avait à peu près la moitié de l’effectif depuis le 26. C’était une belle opposition face à des U23 compétitifs. C’était pour finir le stage où nous avons fait deux séances par jour pendant six jours».»