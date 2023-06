AC Milan : Mike Maignan pas chaud pour rejoindre Chelsea

La suite après cette publicité

Qu’il semble loin le temps où Edouard Mendy était érigé en héros du côté de Chelsea. Le gardien sénégalais avait scotché tout le monde, devançant Kepa Arrizabalaga dans la hiérarchie et étant décisif dans la quête de la Ligue des Champions. Depuis, les choses ont changé, Chelsea a été racheté, Mendy n’a plus brillé pour finalement perdre sa place.

Aujourd’hui, les Blues recherchent activement un gardien de but et ils ont ciblé André Onana, qui a retrouvé de sa superbe cette saison avec l’Inter Milan. Le gardien camerounais est évalué à près de 58 M€ par le club italien, qui ne serait pas contre une belle vente pour équilibrer ses comptes et financer son mercato.

En parallèle du dossier Onana, Chelsea a pris contact avec l’AC Milan pour évoquer le cas Mike Maignan. L’international français a fait savoir son étonnement sur les réseaux suite au départ surprise de Paolo Maldini. A tel point qu’un transfert est apparu envisageable cet été. Une première offre des Blues a été formulée et vite repoussée par les Rossoneri.

Surtout, selon nos informations, Mike Maignan ne souhaite pas rejoindre Chelsea. Cette destination ne lui plait pas particulièrement, d’autant que les Blues ne sont pas qualifiés pour la moindre coupe d’Europe la saison prochaine. Reste à savoir si Maignan souhaitera continuer l’aventure en Italie, ou s’il bondira sur une éventuelle autre option qui se présentera sur le marché.