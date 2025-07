Mondial des Clubs : Al-Khelaïfi a secouru un enfant au bras cassé

Il est peu de dire que Nasser Al-Khelaïfi a passé une bonne soirée mercredi. Assis en tribune aux côtés de Florentino Pérez et de Gianni Infantino, le président parisien a savouré le très large succès du PSG sur le Real Madrid (4-0) en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Le Qatari et l’Espagnol se sont chaleureusement salués avant et après la rencontre, puis le premier a rejoint le vestiaire pour féliciter les joueurs de leur grande performance.

S’il n’a pas vu Kylian Mbappé durant la soirée, il a en revanche croisé la route d’un petit garçon, en remontant dans la tribune, en larmes et qui venait de se casser le bras en tombant. Al-Khelaïfi s’est alors enquis de son état de santé, avant de demander une poche de glace pour la plaquer sur la blessure, rapporte RMC. Le président du PSG lui a également offert un pin’s à l’effigie du club, qu’il a lui-même accroché au t-shirt du jeune garçon. Mais mieux encore, il est revenu un peu plus tard avec une invitation pour la finale pour 4 personnes : sa rencontre fortuite du jour, mais aussi son père, son copain qui l’accompagnait et le père de cet ami.

