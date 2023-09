OM : le constat sans appel de Daniel Cousin sur Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

En quête d’un nouveau buteur, l’Olympique de Marseille a parié sur Pierre-Emerick Aubameyang pour apporter son expérience et sa qualité technique. Mais à l’heure actuelle, le Gabonais est loin de répondre aux attentes de sa direction, et ce, malgré ses 2 buts en 6 rencontres toutes compétitions confondues. L’attaquant de 34 ans pèse très peu sur le front de l’attaque phocéenne et à l’image de son équipe, il vit un début de saison contrasté. Logiquement, ses récentes performances en club ne passent pas inaperçues auprès de ceux qui l’ont côtoyé par le passé, à l’image de Daniel Cousin.

L’ex-pensionnaire de Ligue 1, également ancien partenaire du Marseillais en sélection gabonaise avant d’en devenir le technicien entre 2018 et 2019, a pointé du doigt le manque d’envie et de régularité de Pierre-Emerick Aubameyang lors d’un entretien accordé au quotidien La Provence. «J’étais très content de le voir signer à l’OM, cela prouve que c’est un compétiteur. Mais j’ai des interrogations sur sa motivation et sa détermination. J’ai des doutes sur ce que j’ai observé depuis le début de la saison. À Nantes, il a été fantomatique… Il doit se pousser, ne pas attendre que les ballons viennent à lui, mais aller les chercher. Ce qui lui a toujours manqué, c’est la détermination. Il possède toutes les qualités pour conclure sa carrière en beauté dans un club exceptionnel. La seule chose que je peux lui dire, c’est qu’il doit mouiller le maillot et montrer sa détermination, car c’est ce que les Marseillais aiment», a déclaré l’ex-Lensois.