Bayern Munich : Thomas Müller évoque son avenir

Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman et bientôt Serge Gnabry, le Bayern Munich est en train de blinder ses cadres. Le club bavarois qui a maintenant pour objectif de prolonger Manuel Neuer et surtout Robert Lewandowski continue sa planification à moyen ou long terme. Disposant d'un contrat jusqu'en 2023 comme ses deux compères, Thomas Müller (32 ans) n'a cependant pas été contacté pour le moment en vue d'une prolongation. Dans un entretien pour Sport Bild, le milieu offensif est sorti du silence.

«Personne du club ne m'a approché. Donc il faut voir ce que l'avenir nous réserve. Ce qui me passionne le plus, c'est la réussite sportive et le football au plus haut niveau» a-t-il lâché. Il est ensuite revenu sur des propos du président honoraire du club Uli Hoeneß qui ne voyait pas le Bayern Munich continuer sans Manuel Neuer, Robert Lewandowski et donc Thomas Müller. «Bien sûr, je partage son opinion que nous avons joué ensemble avec succès en tant que trio depuis longtemps et qu'on a marqué l'équipe sur ces dernières années. Le reste on verra» a-t-il expliqué, assez évasif.